Inter, una settimana senza infrasettimanale utile per sistemare le idee

L’Inter si trova davanti una settimana di lavoro. Un evento raro, che va sfruttato per resettare la testa dopo un ciclo durissimo.

SETTIMANA AD APPIANO – Questa settimana l’Inter non giocherà alcun turno infrasettimanale. Né per le coppe né per il campionato. Quasi un unicum negli ultimi mesi. Uno stop che arriva in un momento delicato. Non a caso ha parlato anche Marotta, mettendo dei paletti ben chiari. Per questo va sfruttato al meglio. Per fare chiarezza e ripartire al massimo.

CICLO DURO – Con la sconfitta col Sassuolo l’Inter ha chiuso un miniciclo durissimo. Cinque gare in quindici giorni, con tre big match. Il bilancio non è positivo: tre sconfitte, una vittoria e un pari. Per questo serve uno stop. La squadra ha bisogno di fermare testa e gambe. E ritrovarsi. Fare chiarezza, ripartire dalle certezze, trovare piccoli correttivi. Sgombrare la mente. Ma la riflessione non è solo per i giocatori.

RESETTARE E RIPARTIRE – Anche Inzaghi infatti ha bisogno di una pausa. Il tecnico ha dato tanto in questa stagione, ma nelle ultime uscite ha mostrato qualche indecisione di troppo. Nelle scelte, sia dei titolari che a gara in corso. Una settimana per calmare le acque e schiarirsi le idee anche a livello tattico può essere decisiva, se sfruttata a modo. Serve un bilancio, per cancellare il superfluo, trovare gli errori e rifletterci sora. Il 2022 è stato un tritacarne per tutti. Serve fermarsi, fare il punto e capire come ripartire al top. Tutti insieme.