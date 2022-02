Inter, il calendario ora è ‘favorevole’. Ma occhio alle insidie

L’Inter ha perso 2-0 contro il Sassuolo l’ultima giornata di Serie A fallendo il sorpasso al Milan in vetta alla classifica. Dopo un periodo pieno di big match, ora il calendario si allenta un po’ con i nerazzurri che però non devono prendere gli impegni sottogamba.

CALENDARIO – Diamo uno sguardo al calendario dell’Inter. Saranno tanti impegni, vero, con il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool e anche l’andata della semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Venerdì c’è il Genoa in trasferta, poi il Milan in Coppa Italia. Si prosegue con la Salernitana in casa, Liverpool in trasferta e Torino fuori casa. Prima della prossima sosta poi l’ultimo impegno contro la Fiorentina in piena corsa Europa. L’Inter non affronta big, è vero, ma in Serie A tutte hanno i loro obiettivi e sicuramente non sarà facile. Servirà che l’Inter torni ad esprimere il gioco dei mesi scorsi e la convinzione di poter vincere con chiunque. Senza sottovalutare nessuno.