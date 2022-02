Prima Brozovic, poi Perisic e anche Handanovic?

L’Inter è al lavoro per preparare la sfida di venerdì sera a Marassi contro il Genoa. Una partita importante per ripartire dopo il solo punto in tre partite. Sul fronte rinnovi intanto arrivano grandi notizie. Marcelo Brozovic è pronto a firmare il prolungamento, poi si intavolerà il discorso con Perisic e Handanovic.

TAVOLO – Non sarà facile, questo è chiaro, soprattutto per quanto riguarda Perisic. Nella giornata di ieri è arrivata la notizia, confermata poi da Marotta (vedi articolo), che Inter e Brozovic proseguiranno insieme fino al 2026. Un rinnovo importante che verrà seguito dalle trattative con Perisic e Handanovic. Il primo è quello più in bilico stando alle ultime notizie. Il croato vorrebbe un ingaggio alto (si parla di 6 milioni) con i nerazzurri che invece vorrebbero arrivare massimo a 4. Se il calciatore ha la voglia di rimanere a Milano e accettare il binomio con Gosens, allora un punto di incontro si troverà. Per Handanovic il discorso è diverso. Dopo le ultime prestazioni, il portiere dell’Inter dovrebbe accettare un ruolo da vice ad Onana con il nuovo estremo difensore dell’Inter che userebbe Handanovic come mentore. Da capire se Handanovic accetterà questo ruolo.