Inter, una richiesta dalla Curva Nord di discutibili tempistiche

Non era esattamente il momento di proteste per l’Inter, ma la Curva Nord non ha aspettato e ha pubblicato sui propri canali social un comunicato inerente la questione biglietti per Istanbul (vedi comunicato).

PARTITE – L’Inter è nel momento più decisivo della sua stagione. Dalle prossime quattro partite si decide il futuro della squadra, dei giocatori e dell’intero club. Ci sono due competizioni in palio, di cui una domani, e anche la qualificazione in Champions League in bilico. Senza il quarto posto in estate ci potrebbe essere una rivoluzione, senza una delle due coppe Simone Inzaghi non sarà forse sicuro della sua posizione nonostante le conferme.

Inter-Curva Nord, tempi dubbi

TEMPI – Queste ore non possono essere oggetto di proteste, invece la Curva Nord ha preso posizione per quanto riguarda la questione biglietti per lo stadio che ospiterà la finale contro il Manchester City di Istanbul. La scelta forse più saggia sarebbe stata aspettare giovedì, quindi il termine della partita con la Fiorentina, ma i tifosi hanno preferito agire. Il problema può essere sicuramente reale, avere la Curva Nord a Istanbul vorrebbe dire poter godere dello spettacolo e delle coreografie che solo quelle persone sono capaci di realizzare. Madrid è diventato un simbolo della storia nerazzurra anche per tutto ciò che è stato preparato sugli spalti, ma ci sono tempi e tempi. Mettere sullo stesso piano i tifosi e i membri del gruppo organizzato non è stata una mossa apprezzata.