Fiorentina-Inter, la carta Bonaventura dal 1′. Tanti cambi – SI

Mancano meno di 24 ore ormai alla finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter, Vincenzo Italiano ha in mente un probabile undici completamente diverso dal campionato.

MODIFICHE – Vincenzo Italiano ha applicato domenica in campionato un turnover massiccio in occasione della finale di Coppa Italia tra la sua Fiorentina e l’Inter. Il tecnico ex Spezia, secondo Sportitalia, potrebbe cambiare e non poco sia in difesa che a centrocampo. I ballottaggi sono diversi e i favoriti già ci sono: Luca Ranieri è in vantaggio per partire dal 1′ rispetto a Martinez Quarta e Igor, Gaetano Castrovilli è favorito rispetto a Rolando Mandragora e poi c’è l’ultimo. Italiano potrebbe riutilizzare contro l’Inter la carta Giacomo Bonaventura, che ha già colpito in stagione i nerazzurri a San Siro. L’ex Milan e Atalanta è sempre stato un cliente scomodo per la squadra meneghina, rimarrà così in panchina Antonin Barak. Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Castrovilli, Bonaventura; Ikoné, Nico Gonzalez, Cabral.