Inzaghi parla molto Italiano: Fiorentina-Inter non solo per l’orgoglio

Inzaghi contro Italiano in Fiorentina-Inter, che metterà in palio la Coppa Italia di questa stagione. La Finale di Roma non è né sarà il punto più alto raggiunto dalle due squadre italiane, ancora protagoniste in Europa, ma è comunque un grande motivo di orgoglio per entrambe. Anche dal punto di vista della folta presenza azzurra nelle due formazioni iniziali

FINALE ALL’ITALIANA – Le 24 ore che precedono la Finale di Coppa Italia non mettono in evidenza particolari sorprese. L’arrivo a Roma di Inter e Fiorentina prevede basso profilo. E anche i due allenatori, nella consueta conferenza stampa della vigilia, mantengono lo stile previsto dall’occasione. Poche chiacchiere, tanta concentrazione. Ad esempio, Simone Inzaghi (vedi dichiarazioni) sa di essere etichettato come specialista delle finali. Etichetta affibbiatagli proprio dal collega Vincenzo Italiano (vedi dichiarazioni), che invece proverà a sfruttare il ruolo di outsider per fare uno scherzo all’Inter. L’unica finale nazionale prevista in Italia in questa stagione racchiude alcune curiosità. Le due finaliste, infatti, sono anche finaliste europee. Ma Fiorentina-Inter non sarà solo un test pre-finali internazionali: la Finale di Coppa Italia è l’unica finale sul calendario di Inzaghi e Italiano. Istanbul (Manchester City-Inter di Champions League) e Praga (Fiorentina-West Ham di Europa Conference League) possono aspettare, corpi e teste di tutti i potenziali protagonisti si trovano a Roma. In palio più di un trofeo “paracadute” di fine stagione.

Fiorentina-Inter nel segno del made in Italy

ITALIA PROTAGONISTA – Una finalissima che si preannuncia molto italiana per l’Inter, pronta a schierare il trio difensivo formato da Francesco Acerbi con ai lati Matteo Darmian a destra e Alessandro Bastoni a sinistra. In mezzo al campo ci sarà Nicolò Barella da mezzala destra e il prodotto del vivaio Federico Dimarco largo a sinistra. Cinque italiani su undici è una buona media, due in più della finale dell’anno scorso. Qualche italiano in più si può ipotizzare tra le fila della Fiorentina. E non è un banale gioco di parole con il nome dell’allenatore, che si prepara a utilizzare il portiere Pietro Terracciano, il capitano Cristiano Biraghi (altro prodotto del Settore Giovanile dell’Inter, ndr) sulla fascia sinistra e un centrocampo almeno due – se non tre – tra Rolando Mandragora, Gaetano Castrovilli, Giacomo Bonaventura e Riccardo Saponara, a quanto pare. Possibile chance in difesa anche per Luca Ranieri, prodotto del vivaio viola che si ispira a Milan Skriniar, indisponbile per Fiorentina-Inter ma desideroso di rientrare a giugno. Saranno disponibili gli italiani. I cinque italiani di Inzaghi. Un record per l’Inter in Coppa Italia negli ultimi vent’anni. Il numero più alto di calciatori italiani titolari nell’Inter in Finale di Coppa Italia risale al 2005: quattro con Roberto Mancini in panchina. Ma quest’anno in Fiorentina-Inter non fa notizia la versione più azzurra possibile dell’Inter…nazionale di Inzaghi. Che orgoglio.