Inter, ultima italiana in Champions League dopo Milan e Napoli: le aspettative

L’Inter affronta stasera il Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League in programma a San Siro alle 21 (vedi ultime). La squadra di Inzaghi è l’ultima italiana a scendere in campo con non poche aspettative visti gli ottimi risultati di Milan e Napoli

ASPETTATIVE – L’Inter scende in campo alle 21 a San Siro contro il Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Simone Inzaghi affronta un avversario temibilissimo che contro le italiane dice sempre la sua. A proposito di squadre italiane, l’Inter è l’ultima a scendere in campo dopo Milan e Napoli, con non poche aspettative dati gli ottimi risultati. I rossoneri hanno battuto il Tottenham di Antonio Conte mentre gli azzurri di Luciano Spalletti hanno vinto e convinto in Germania, contro l’Eintracht Francoforte detentore dell’ultima Europa League. Va da sé che tutti si augurano che l’Inter completi il trittico con la possibilità di mettere un ulteriore tassellino verso il traguardo di tre squadre italiane ai quarti di Champions League.

Inter, il Porto è un avversario ostico e complicato: aspettative elevate, San Siro pronto a spingere

Inzaghi sa che il Porto non starà certamente a guardare. La squadra di Sergio Conceicao arriva da una lunga striscia positiva che va avanti da ottobre, non si perde in chiacchiere capitalizzando le occasioni e portando a casa il risultato senza tanti fronzoli. Fisicamente e atleticamente stanno benissimo assicurando sempre la performance. Servirà dunque un’Inter attenta, lucida, convinta e arcigna per portare a casa il massimo risultato. San Siro è pronto a spingere, le aspettative sono elevate: tra poche ore parlerà il campo.