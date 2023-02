Inter-Porto, Inzaghi sceglie Lautaro Martinez e Dzeko! 2 rientri dal 1′ – Sky

Inter-Porto andrà in scena questa sera alle 21:00. Inzaghi ha scelto Lautaro Martinez e Dzeko per guidare l’attacco. Le ultime da Sky Sport

SCELTE– L’Inter di Simone Inzaghi scenderà in campo questa sera contro il Porto, per la gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico in attacco si affiderà a Lautaro Martinez, intoccabile visto il periodo di forma, e Dzeko che è favorito su Lukaku per fare da “spalla” al numero 10 argentino. A centrocampo spazio per Calhanoglu dal 1′, con Barella e Mkhitaryan a completare il reparto. Sulle corsie esterne agiranno Darmian e Dimarco. In difesa rientra Skriniar, con Acerbi e Bastoni di fronte ad Onana, preferito ad Handanovic.