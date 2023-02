Dzeko, un mese a secco di gol. La Champions League per ritrovare la via

Edin Dzeko sembra sia in vantaggio su Romelu Lukaku per partire da titolare contro il Porto (vedi probabile formazione). Simone Inzaghi vuole dare fiducia al bosniaco, che in Champions League ha deluso poche volte.

BUIO – Dal 18 gennaio Edin Dzeko non segna con la maglia dell’Inter. La partita di Supercoppa Italiana è stata l’ultima in cui il bosniaco ha colpito, poi il vuoto. Al ritorno dallo stop per i Mondiali i presupposti non sembravano affatto questi: il Napoli ancora oggi paga per la testa del Cigno. Nonostante questo però è mancata la continuità, così come per tutta la squadra. Tre partite da titolare su sei, mai rimasto in panchina per novanta minuti, eppure la via della rete è andata completamente smarrita. Il calo delle ultime settimane è stato evidente, soprattutto in occasione del pari con la Sampdoria e della vittoria con l’Udinese dello scorso weekend.

Dzeko, uomo di Champions League

CHANCE – L’ultimo mese non mette paura a Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino si vuole affidare alle sue sicurezze e per questo motivo sembra in procinto di confermare l’undici della Supercoppa vinta con il Milan per 3-0. Tra i titolari figurerà quindi anche Edin Dzeko, che negli ultimi due anni è stato l’uomo della Champions League. Dalla doppietta decisiva per la qualificazione con lo Shakhtar Donetsk, a quella altrettanto importante con il Viktoria Plzen di questa stagione. Il passato insegna, Inzaghi lo coglie e mette in panchina Romelu Lukaku per inseguirlo. Il belga nonostante il gol segnato contro l’Udinese non sta brillando, la forma fatica a tornare e il bosniaco dà più certezze. Questa sera ci saranno le risposte definitive in attacco: tolto Lautaro Martinez, tutti sono in dubbio e ogni occasione è quella giusta per guadagnare fiducia nei confronti dell’allenatore.