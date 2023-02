Inter-Porto, un solo dubbio di formazione per Conceição! Le scelte – Sky

Mancano poche ore al calcio d’inizio di Inter-Porto, gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Secondo Sky Sport Conceição, tecnico dei portoghesi, ha un solo dubbio di formazione

DUBBIO – Si avvicina il calcio d’inizio di Inter-Porto. Conceição, tecnico dei portoghesi si porta dietro solo un dubbio legato al reparto offensivo con Toni Martinez in vantaggio su Pepé per un posto nel tridente completato dall’inamovibile Taremi al centro e Galeno sulla destra. A centrocapo Uribe in mezzo, con Pepe Aquino e Eustaquio da mezzali. In difesa, di fronte a Diogo Costa, Pepe e Marcano, con Joao Mario a destra e Zaidu a sinistra.