Inter-Udinese, Conte punta la sedicesima! Un filotto iniziato a novembre

Inter-Udinese è la sfida in programma domenica alle ore 15.00, valida per l’ultima giornata di campionato (vedi calendario). I nerazzurri, oltre ad alzare il trofeo per la conquista dello scudetto, hanno un altro record da raggiungere

RECORD – Inter-Udinese è la sfida che andrà in scena domenica alle ore 15.00. I nerazzurri di Antonio Conte, che dovranno fare a meno di Nicolò Barella e Marcelo Brozovic (vedi articolo), potranno finalmente alzare il trofeo per la conquista del diciannovesimo scudetto. Dopo la sconfitta con la Juventus, giunta tra mille polemiche arbitrali, Samir Handanovic e compagni puntano ai tre punti per chiudere in bellezza, per sfondare quota 90 punti e per inanellare la sedicesima vittoria consecutiva a San Siro. Un record iniziato dalla vittoria per 4-2 in rimonta sul Torino, datata 22 novembre 2020.