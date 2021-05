Padovan: «Inter? Hakimi potrebbe essere sacrificato! Un altro va via»

INDIZIATO – L’ Inter della prossima stagione potrebbe dover rinunciare a qualcuno dei suoi big. Secondo Giancarlo Padovan , l’indiziato principale è Achraf Hakimi : «Non so, io ho un sospetto ma anche una mezza notizia sul futuro di Hakimi. Ho delle perplessità ma anche delle informazioni sul fatto che potrebbe essere sacrificato. Io credo che Stefan de Vrij sia uno che resterà anche perché tendenzialmente ha meno mercato di Milan Skriniar e Alessandro Bastoni . I due davanti, Lautaro Martinez e Lukaku , non possono partire. Sono certo che i due sui quali Conte fonda la sua permanenza sono i due attaccanti. Va via Alexis Sanchez , ha un contratto abominevole per i costi attuali».

