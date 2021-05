Inter-Udinese senza Barella e Brozovic. Conte rivoluziona la mediana?

SCELTE OBBLIGATE – Con ogni probabilità, il regista dell’ultima Inter della stagione 2020/21 sarà Christian Eriksen . E per i scudieri al suo fianco ci sarà un ballottaggio a tre. Dopo Sampdoria e Roma, Matias Vecino potrebbe trovare la terza maglia da titolare in questo finale di stagione, ragionando anche in ottica mercato ( vedi focus ). La scelta rimarrebbe così tra Stefano Sensi e Roberto Gagliardini : facile ipotizzare una staffetta a gara in corso tra i due.

