OCCHIO AL MERCATO – Probabile però che in Inter-Udinese si tenga d’occhio anche il mercato. Ecco allora che, sempre con Eriksen al posto di Brozovic, l’interprete sul centrosinistra potrebbe essere Matias Vecino . Contro Sampdoria e Roma , l’uruguaiano è partito titolare, trovando anche il primo gol stagionale . E anche con la Juventus, ieri, ha trovato dieci minuti in campo. Il suo nome farà quindi parte del ballottaggio finale, nella speranza di una buona prestazione che potrebbe far comodo a futuri discorsi di mercato.

SOSTITUZIONE LOGICA – Antonio Conte dovrà quindi pensare a chi schierare al posto di Brozovic nella prossima gara. La soluzione più logica è anche la più semplice, e coinvolge in ogni caso Christian Eriksen . Il danese può prendere il posto del croato come regista basso. In quel caso, sulla mezzala può schierarsi Stefano Sensi o Roberto Gagliardini . Il 24 può tuttavia rimanere sul centrosinistra, proprio con Sensi in posizione da regista.

