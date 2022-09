Inter, problema trasferta. Fattore ‘mitigato’ soltanto da Dumfries

Delle cinque partite che l’Inter ha giocato fin qui in campionato, sono state tre quelle in trasferta. Che si sono rivelate un problema. Fattore mitigato soltanto dal gol di Denzel Dumfries contro il Lecce al 95′.

DIFFICOLTÀ IN TRASFERTA – Tre su cinque sono le partite disputate fin qui in campionato dall’Inter in trasferta. Con un bilancio di due sconfitte e una vittoria, frutto di sette gol subiti (su otto totali) e cinque segnati. Proprio uno di questi ha mitigato un problema che va già analizzato. Ovvero quello segnato da Denzel Dumfries al 95′ di Lecce-Inter, che ha consegnato la vittoria alla squadra di Simone Inzaghi al debutto in stagione. Non un fattore da sottovalutare, che porta inevitabilmente a pensare ai problemi mostrati dalla squadra in questo inizio.

FORTINO SAN SIRO – Per ora in casa sono arrivati i risultati migliori per l’Inter, anche se naturalmente bisogna soppesare il livello degli avversari affrontati. Chiaramente contro Spezia e Cremonese il divario è ben più ampio rispetto a Lazio e Milan, ma la realtà dei fatti è che anche contro la neopromossa Lecce sono state mostrate alcune difficoltà. Una partita interessante in questo senso può essere proprio quella di mercoledì sera in Champions League contro il Bayern Monaco. Un avversario di livello, affrontato nel fortino di San Siro. Una gara che offrirà sicuramente tanti spunti di riflessione.