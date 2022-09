Barzaghi: «Inter, servono segnali forti anche da Inzaghi. Un dato fortunato»

Matteo Barzaghi ha parlato dell’Inter allenata dal tecnico Simone Inzaghi dopo la sconfitta di ieri nel derby contro il Milan.

SOLUZIONI – Queste le parole di Matteo Barzaghi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24 da Appiano Gentile, sul risveglio dell’Inter dopo la sconfitta nel derby contro il Milan. «Umore ovviamente pessimo. Il giorno dopo qui ci sono tre tifosi. La squadra è in campo. È arrivata qui di prima mattina. C’è la dirigenza: Marotta e Ausilio. Si va alla ricerca di soluzioni perché credo che la partita contro il Milan, ma anche quella con la Lazio perché due scontri diretti, sei gol subiti, due sconfitte, blackout preoccupanti a livello psicologico. Insomma una squadra che è troppo umorale, che si accende e si spegne con troppa facilità e questo non può succedere. Ma soprattutto se voi pensate a quello che è stato vissuto dai giocatori dell’Inter l’anno scorso col secondo posto in volata all’ultimo secondo, la voglia di rivalsa e poi si va ad analizzare quello che è stato l’approccio mentale a una sfida, al derby di ieri. Insomma qualcosa non funziona».

DATO – Barzaghi ha proseguito. «Credo che serva una reazione. Credo che servano anche segnali forti anche da parte dell’allenatore, che debba anche rialzare un po’ il gruppo, dimostrare di avere in gruppo questa squadra e andare subito contro il Bayern Monaco alla ricerca di nuovi equilibri. Poi c’è la fase difensiva. Otto gol subiti in cinque partite negli ultimi dieci campionati. Questo può essere anche un dato fortunato. Negli ultimi dieci campionati soltanto una volta l’Inter ha preso otto gol nelle prime cinque partite: nello scudetto di Conte. Ma Conte fu bravo a sistemare le cose dopo un inizio non perfetto. E le stesse cose deve fare ora Inzaghi, però la difesa, tra errori individuali, fase difensiva, ha messo in mostra dei lati preoccupanti anche nelle amichevoli estive, per cui su questo lavorerà Simone Inzaghi e sull’approccio mentale. Questi blackout che vedono l’Inter spegnersi improvvisamente, uscire dalle partite che eppure avevano preparato in maniera giusta. Basti pensare al primo gol, però poi al pareggio di Leao l’Inter è proprio uscita dal match».