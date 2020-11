Inter-Parma 2-2, cinque dati statistici che potresti non sapere

Condividi questo articolo

Perisic Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Inter-Parma di ieri ha lasciato l’amaro in bocca sia per il risultato, nonostante il pari al 92′, sia per le decisioni arbitrali sfavorevoli. Ancora una volta i gialloblù si dimostrano bestia nera dei nerazzurri, come conferma una delle statistiche sulla partita del Meazza.

UNA – La vittoria dell’Inter nel mese di ottobre. I nerazzurri hanno trovato i tre punti soltanto sabato 24, 0-2 al Genoa, poi tutte delusioni: quattro pareggi e KO nel derby nelle altre partite. La notizia migliore è che… oggi è 1 novembre…

Scorri le pagine successive per scoprire i restanti quattro dati statistici particolari da Inter-Parma 2-2. Se non visualizzi correttamente le schede clicca qui.

Pagina Successiva ->