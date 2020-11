Nota tattica di Inter-Parma: baricentro altissimo e gioco offensivo

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

“Nota tattica”, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Parma parliamo dell’atteggiamento della squadra.

STATISTICHE BEFFA – Il risultato finale di Inter-Parma risulta sicuramente amaro ai tifosi che hanno seguito la gara. Ma guardando le statistiche è anche amaro, se non proprio beffardo. I nerazzurri hanno preso in mano la partita dal primo minuto, alzando moltissimo il proprio baricentro, dominando il possesso palla e creando numerosi tiri e occasioni da gol. Dati ovviamente resi inutili dal 2-2 finali, ma comunque da sottolineare.

BARICENTRO ALTISSIMO – L’Inter ha tenuto il 64% del possesso palla. Per il 72% sviluppato nella metà campo avversaria. Creando 22 tiri, di cui 9 nella porta di Sepe, che ha effettuato 7 parate. La cosa che impressiona è il baricentro degli uomini di Conte. L’heatmap generale della squadra presa dal report della Lega Serie A è la seguente:

Mostra chiaramente come i nerazzurri siano stati costantemente nella metà campo avversaria. Praticamente con tutti gli effettivi, difensori compresi. A livello metrico parliamo di 65,71m nel primo tempo e 63,83 nel secondo. Oltre la metà campo, quasi sulla trequarti difensiva del Parma. E anche quando il possesso era degli avversari la linea non è scesa sotto i sessanta metri,. Fermandosi per la precisione a 61,26m. Nulla che sia servito, purtroppo, a portare a casa i tre punti.