Inter, paradosso difesa: 2020 quasi mai imbattuta, è la migliore in Serie A

L’Inter è, incredibilmente, la miglior difesa della Serie A a seguito dei tre gol subiti dalla Juventus (vedi articolo). Un dato in controtendenza col rendimento difensivo dei nerazzurri, quasi mai capaci di tenere la porta inviolata nel 2020.

AL TOP – L’Inter, in attesa di sfidare la SPAL, è la miglior difesa della Serie A con trentaquattro gol subiti in trentadue partite. Ne hanno presi uno in più la Lazio, che stasera ha pareggiato 0-0 in casa dell’Udinese, e la Juventus, bloccata dal Sassuolo con un incredibile 3-3. Questo nonostante un rendimento difensivo molto deficitario, soprattutto nel 2020. Dalla diciottesima giornata, praticamente per metà campionato, solo due volte i nerazzurri hanno tenuto la porta inviolata: il 2 febbraio contro l’Udinese e l’1 luglio contro il Brescia. Un problema, perché dover fare sempre (almeno) due gol per vincere è difficile per chiunque (gli unici 1-0 stagionali sono di settembre). La speranza è che oggi, contro la SPAL, possa arrivare il terzo clean sheet dell’anno (e condito dai gol a favore…), per mantenere questo dato. Curiosamente, in aggiunta, le due volte a zero come reti subite avevano un portiere diverso. A Udine c’era Daniele Padelli, col Brescia Samir Handanovic. Sarebbe bastato prendere un paio di gol in meno, per esempio contro Sassuolo e Verona, per avere tutt’altra posizione di classifica con ancora cinque giornate di Serie A: ora però l’Inter non deve pensare ai rimpianti, ma a vincere ancora.