Capuano: “Juventus? No giustificazioni. Conte direbbe che non ha Vidal”

Capuano ha criticato la Juventus dopo il pareggio di questa sera contro il Sassuolo. I bianconeri sono in netto vantaggio per la vittoria dello Scudetto, ma secondo il giornalista non si può puntare il dito contro Conte per non aver sfruttato la rosa. Di seguito le sue dichiarazioni a “Sportitalia”

NESSUNA GIUSTIFICAZIONE – Giovanni Capuano ridimensiona le critiche all’Inter: «La Juventus vincerà lo Scudetto per superiorità. Dieci giorni fa si faceva il processo ad Antonio Conte, alla luce del mercato fatto, dopo il pareggio contro il Sassuolo: credo che i bianconeri ora siano sconcertanti, non si può spiegare queste prestazioni. La Juventus deve giocare meglio: non si può dire che è una squadra che ha una rosa corta a centrocampo. Altrimenti Conte potrebbe dire che a lui non hanno dato Vidal. Non sono ammesse giustificazioni o due misure».