Inter, continua l’operazione esordio da 1′. Dopo Frattesi pronti altri due

Continuano le rotazioni di Simone Inzaghi. Gli esordi dal 1′ dei nerazzurri non sono finiti. Dopo quello di Frattesi, contro la Salernitana sono attesi altri due.

OPERAZIONE ESORDIO – Una delle prime, e anche poche, critiche rivolte a Simone Inzaghi all’inizio di questa nuova stagione è il poco utilizzo delle nuove pedine arrivate in estate. Il mercato ha regalato all’allenatore dell’Inter novità interessanti e innesti utili a far rifiatare, poco alla volta, gli undici titolarissimi che lo hanno condotto al tetto d’Europa lo scorso anno. Poco alla volta, appunto. Questo è quello che ha scelto di fare, con razionalità e criterio il tecnico piacentino. I nuovi nerazzurri in rosa, eccetto Yann Sommer e Marcus Thuram che per emergenza numerica hanno dovuto esordire immediatamente, hanno avuto il tempo adeguato per adattarsi all’ambiente e anche al gioco di Inzaghi. Ed ecco che, pian piano, dopo essersi ritagliati un po’ di minutaggio a partita in corso, le novità dell’Inter stanno trovando spazio anche dal 1′. Un percorso scontato, anche se criticato, e per il quale non c’era nessuna motivo di accelerare.

Inter, Inzaghi continua a lanciare le novità

ALTRI DUE – Ecco partita, dunque, l’operazione esordio dal 1′. Meccanismo che, adesso, può anche velocizzarsi, visto il calendario che non dà tregua all’Inter. Dopo la maglia da titolare a Benjamin Pavard, che sembra destinato a conquistarla per sempre, è arrivato anche il turno di Carlos Augusto e Davide Frattesi. Il primo lo si è visto nel primo tempo a San Sebastian, in Champions League contro la Real Sociedad. Il secondo, invece, nel match di campionato vinto contro l’Empoli. Oggi, nella sfida contro la Salernitana, è molto probabile che trovino spazio dal 1′, per la prima volta, anche due nuovi uomini di Inzaghi: Alexis Sanchez e Davy Klaassen. Favoriti anche dall’allarme infermeria che negli ultimi giorni sta suonando spesso, purtroppo, in casa Inter.