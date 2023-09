Salernitana-Inter, per Thuram un nuovo partner! Vari cambi − Sky

Stasera Salernitana-Inter, match valido per la settima giornata di campionato. Marcus Thuram dovrebbe avere un partner diverso da Lautaro Martinez

LA PROBABILE − L’Inter deve rialzare subito la testa dopo il KO contro il Sassuolo. Stasera il match all’Arechi contro la Salernitana, valido per la settima giornata di campionato. Simone Inzaghi cambierà diversi interpreti anche per far fronte al prossimo impegno in Champions League contro il Benfica. In avanti, Lautaro Martinez verso la panchina, con Sanchez partner di Thuram. A sinistra rischia Dimarco, così come Bastoni in difesa. La probabile formazione secondo Sky Sport.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Klaassen, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Thuram, Sanchez