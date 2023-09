Abisso arbitro di Salernitana-Inter: nei precedenti danni non solo a Firenze

Abisso sarà l’arbitro di Salernitana-Inter, partita della settima giornata di Serie A 2023-2024 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Palermo, ufficializzato nella designazione arbitrale di ieri per il match dell’Arechi.



I PRECEDENTI – Salernitana-Inter sarà la sesta partita per Rosario Abisso come arbitro dei nerazzurri. E quando appare il suo nome non è mai una bella notizia. Questo dal 24 febbraio 2019, una delle peggiori prestazioni arbitrali di sempre in epoca VAR. La Fiorentina, nell’occasione, segna il 3-3 al 101′ su rigore di Jordan Veretout, letteralmente inventato dall’arbitro palermitano per un tocco di petto di Danilo D’Ambrosio valutato mano. E sì che il VAR Michael Fabbri, che già due volte in precedenza lo aveva portato a correggere errori tutti a sfavore dell’Inter, lo aveva anche mandato al monitor a rivedere l’episodio. Ma lui, come se niente fosse, aveva confermato la sua decisione per uno scandalo con rari precedenti e che fece impazzire Luciano Spalletti. Da lì Abisso è scomparso fino all’1-0 contro il Verona il 25 aprile 2021. Senza che nessuno ne sentisse la mancanza.

LE ALTRE – Con Abisso arbitro l’Inter ha in tutto cinque partite, in attesa della Salernitana e contando Firenze. Due vittorie, altrettante sconfitte e il pareggio del Franchi il ruolino di marcia non entusiasmante. L’esordio è un KO, il 12 maggio 2018 1-2 col Sassuolo nella penultima giornata che rischiava di costare la mancata qualificazione in Champions League. Poi 1-0 all’Udinese il 15 dicembre 2018: decide un rigore di Mauro Icardi al 76′, assegnato al VAR per un plateale fallo di mano di Seko Fofana non visto in diretta. Malissimo anche in Coppa Italia, il 31 gennaio 2019, contro la Lazio. Nei tempi supplementari nega un rigore per fallo di Sergej Milinkovic-Savic su Mauro Icardi, clamoroso. Poi si inventa un’espulsione di Kwadwo Asamoah, che il VAR corregge, e allo scadere quando Milinkovic-Savic abbatte D’Ambrosio in area dà punizione anziché rigore. Anche qui con giustizia fatta al monitor.