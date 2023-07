Inter, non solo l’attacco: da sistemare la situazione portieri

Non solo la questione relativa all’attacco per l’Inter, con la questione Lukaku a tenere banco: la dirigenza nerazzurra deve risolvere la questione relativa ai portieri

RISOLVERE – In attesa di capire come si muoverà l’Inter dopo la questione Lukaku, in casa nerazzurra tiene banco la questione relativa ai portieri. Con l’addio di Handanovic e quello prossimo di Onana nella porta nerazzurra si è aperta una voragine tecnica che, la dirigenza nerazzurra, deve presto “tappare”. In tal senso vanno visti i contatti con Sommer, pronto a sposare la causa nerazzurra: la trattativa col Bayern Monaco però potrebbe essere frenata dalle condizioni fisiche non ottimali di Neuer, ancora ai box per infortunio. Ancora da definire la situazione con Trubin, l’altro obiettivo per la porta in casa Inter: le richieste dello Shakhtar Donetsk al momento sembrano proibitive (30 milioni, ndr) ma la scadenza di contratto prossima del calciatore ucraino gioca a favore del club nerazzurro. Marotta ed Ausilio, però, dovranno sbrigarsi: entro la partenza per la tournée in Giappone dovranno risolvere almeno la questione portieri. Partito Onana in direzione Manchester potrà iniziare la “danza”.