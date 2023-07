Ciurria: «Gagliardini darà una grande mano al Monza! Serve entrare in forma»

Il Monza si prepara alla sfida contro l’Inter, la prima di campionato. Al termine dell’amichevole contro il Nuova Camunia Ciurria rilascia alcune dichiarazioni, anche su Gagliardini, a Sky Sport 24.

GRUPPO – Patrick Ciurria, andato in gol in Monza-Nuova Camunia, si dice entusiasta della nuova stagione che è alle porte. Ecco come si sta preparando l’attaccante al campionato che sarà inaugurato contro l’Inter: «Un bel modo per ripartire. Stiamo mettendo minuti nelle gambe. Sono contento di far parte di questo grandissimo gruppo. Adesso continuiamo ad allenarci e pensiamo poi ad entrare in forma il prima possibile. Il gruppo è una cosa fondamentale, poi siamo riusciti a prendere un giocatore importantissimo come Armando Izzo. Abbiamo preso anche Cittadini, un grande giovane di prospettiva, Roberto Gagliardini che ci darà una grandissima mano. Sono dei bravissimi ragazzi e si sono già inseriti alla grande. Secondo me questo gruppo è stata la forza dello scorso anno e lo porteremo avanti. Posso fare meglio e voglio fare meglio».