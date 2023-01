Inter, Napoli ‘solo’ primo scoglio. Ora Monza e altre quattro (+1) per la conferma

L’Inter ha vinto contro il Napoli primo in classifica accorciando le distanze, ma ora testa al Monza e alle prossime quattro partite decisive per quanto riguarda il mese di gennaio, più la Supercoppa italiana contro il Milan. Un passo falso rovinerebbe la vittoria sudata (e meritata) contro gli azzurri. La gestione delle forze, in tal senso, sarà fondamentale.

PER LA RICONFERMA – L’Inter ha vinto meritatamente contro il Napoli primo in classifica, ma il mese di gennaio sarà caratterizzato da un vero e proprio tour de force, in campo praticamente ogni tre giorni. Un mese da preparare minuziosamente nel dettaglio, affrontato con un’attenta gestione delle forze e degli uomini. Una delle cause del rallentamento, poi costato lo scudetto, accusato l’anno scorso è stata proprio l’usura dei giocatori a disposizione. Oltre la sfida in programma domani con il Monza, l’Inter a gennaio affronterà anche il Parma in Coppa Italia, poi Verona, Empoli e Cremonese, senza dimenticare la sfida di Supercoppa italiana contro il Milan. Già con il Monza, quindi, ci saranno alcuni cambi. Probabile che entrino De Vrij, in difesa, al posto di Acerbi e Dumfries, a destra, in sostituzione di Darmian. L’olandese è in ritardo di condizione, ma ha bisogno di minuti. Come Lukaku, del resto, che potrebbe giocare dall’inizio anche in Brianza. È a centrocampo, comunque, a causa dell’infortunio di Brozovic, che Inzaghi si trova in difficoltà. Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan rappresentano la solidità a centrocampo, possibile però che Inzaghi concederà qualche minuto anche a Kristjan Asllani e Roberto Gagliardini.