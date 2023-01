Serie A, minuto di silenzio per Vialli in Monza-Inter e le partite del weekend

Il mondo del calcio piange la scomparsa prematura di Gianluca Vialli all’età di 58 anni, Campione vero e leale dentro e fuori il campo. In occasione di Monza-Inter e di tutte le partite della Serie A e del weekend, sarà disposto un minuto di silenzio.

MINUTO DI SILENZIO – C’è grande dolore per la scomparsa di Gianluca Vialli dopo una lunga lotta contro il tumore al pancreas. La FIGC attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che sarà disposto un minuto di silenzio su tutti i campi nelle gare in programma nel weekend: “Il capo delegazione della Nazionale è morto oggi all’età di 58 anni. In sua memoria sarà osservato un minuto di raccoglimento prima di tutte le gare in programma nel week end“.

Fonte: figc.it