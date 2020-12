Inter-Napoli è uno scontro tra giganti: Lukaku trova Koulibaly

Romelu Lukaku Inter

Inter-Napoli è una partita che passa anche dallo scontro tra Lukaku e Koulibaly. Due pesi massimi, due leader delle rispettive squadre.

SCONTRO TRA TITANI – Inter-Napoli è uno scontro tra pesi massimi. Non solo per le due squadre, ma proprio per due giocatori nello specifico. Lukaku da una parte si iscrive alla categoria in virtù di un fisico straordinario, che non ha certo paura di usare. Ma dall’altra parte c’è Koulibaly ad aspettarlo. Pronto a rispondere con le stesse armi.

DURI E LEALI – I due sono semplicemente perfetti per lo scontro. Lukaku è il leader dell’attacco dell’Inter, un reparto che come detto guida anche con l’uso del fisico, con l’esempio del sacrificio, mettendo il suo corpo addosso ai difensori. Koulibaly è il leader della difesa del Napoli, un reparto che guida con l’uso del fisico, respingendo gli attaccanti avversari con la forza quando non riesce a sfruttare in anticipo la sua velocità. Due punti di riferimento anche nei comportamenti: educati, consci del loro ruolo, leali. Fatti naturalmente per collidere. Molto di Inter-Napoli passerà per i loro incroci, che già lo scorso anno hanno infiammato gli spettatori.