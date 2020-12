Inter-Napoli, Conte con Lautaro Martinez e Darmian. Vidal incerto

Antonio Conte Inter

Inter-Napoli, Conte valuta la formazione migliore che scenderà in campo domani sera contro gli azzurri. In campo gli uomini migliori considerando stato di forma e soprattutto condizione fisica: per questo motivo Achraf Hakimi dovrebbe riposare in panchina, mentre Arturo Vidal ancora incerto. Dentro Lautaro Martinez e Darmian.

LE ULTIME – Inter-Napoli, si torna subito in campo in vista dell’infrasettimanale valido per la tredicesima giornata di Serie A. Le due squadre si affronteranno mercoledì sera e Conte dal canto suo aspetterà novità per quanto riguarda Achraf Hakimi, uscito anzitempo nella sfida contro il Cagliari per un problema a un polpaccio (per lui dovrebbe essere solo semplice contusione). Intanto si scalda Matteo Darmian, pronto a riprendersi una maglia da titolare a destra, anche per contenere le manovre offensive del Napoli. In attacco dentro Lautaro Martinez al posto di Alexis Sanchez: il cileno non avrebbe giocato titolare a prescindere, ma l’affaticamento muscolare rischia di tenerlo fuori dalla partita. Si attendono novità anche per quanto riguarda Arturo Vidal: al momento è da considerarsi out per la partita, anche per una possibile panchina, ma il calciatore proverà in tutti modi ad essere in condizione almeno per la panchina.