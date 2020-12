Filip Stankovic, Inter lo vede come portiere del futuro e studia un percorso

Filip Stankovic

Filip Stankovic potrebbe difendere la porta dell’Inter in futuro, anche se non prossimo, così l’Inter starebbe studiando un percorso per lui

FUTURO – Queste le parole di Fabrizio Romano sul giovane portiere dell’Inter, Filip Stankovic, su “Calciomercato.com”. «Un figlio d’arte all’Inter, il figlio di Dejan Stankovic, figlio naturalmente di Dejan, ex centrocampista dell’Inter, che proprio all’Inter ha suo figlio. Portiere classe 2002, un ragazzo molto bravo, di cui si parla bene e che l’Inter vede come un portiere del futuro. Naturalmente non parliamo di un futuro prossimo perché ha ancora 18 anni. C’è un percorso da fare, ma l’Inter sta iniziando a pensarci, a studiarlo se scegliere un prestito, se trattenerlo in nerazzurro. Ma certamente ha la volontà di mettere in mostra questo talento e di averlo come portiere per il futuro del Club. Perché le prospettive sono davvero interessanti».

PERCORSO – Romano quindi prosegue. «Stankovic ha dei mezzi importanti, ecco perché l’Inter al momento ha tutta l’intenzione di tenerlo con sé, di studiare un eventuale percorso fatto solo di prestiti e non di cessione definitiva. In attesa di capire quale sarà poi il destino con la scelta sul primo portiere, in vista della prossima stagione. Con Handanovic naturalmente con cui verrà presa una decisione molto molto presto, ma su cui la fiducia dell’Inter rimane».

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com