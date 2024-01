Inter, la Lazio in Supercoppa è un tabù! Doppio obiettivo per Inzaghi

L’Inter, venerdì alle 20, sfiderà la Lazio in Supercoppa. Un avversario che, nella competizione, rappresenta un tabù per i nerazzurri: Inzaghi ha un doppio obiettivo

SFATARE – L’Inter è pronta a sbarcare in Arabia per giocare la Supercoppa, nel nuovo format con le final 4 introdotto da quest’anno. La squadra di Inzaghi, venerdì, sfiderà la Lazio per conquistare l’accesso alla finale: una squadra che, in Supercoppa, rappresenta un vero e proprio tabù per i nerazzurri. Nei due precedenti, nel 2000 e nel 2009, a vincere sono stati i biancocelesti gli unici a battere l’Inter per due volte nella competizione. Inzaghi e la squadra dovranno quindi cercare di sfatare il tabù per approdare ad una finale che può regalare la terza Supercoppa consecutiva, dopo quelle conquistate nel 2021 e nel 2022: anche questo sarebbe un record per l’Inter che mai nella sua storia è riuscita a vincere questo trofeo per tre anni consecutivi. L’obiettivo quindi è doppio e non ammette distrazioni: vincere aiuta a vincere ed Inzaghi e la squadra lo sanno bene. Una Supercoppa in bacheca aiuterebbe, soprattutto al livello di consapevolezza e fiducia, nel prosieguo della stagione.