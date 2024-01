Mourinho, altro esonero! Lontano dall’Inter mai più Special One

La Roma con una nota ufficiale, ha reso noto di aver interrotto i rapporti lavorativi con José Mourinho. Il tecnico dunque, è ora senza panchina. Lontano dall’Inter Mourinho ha collezionato più esoneri che soddisfazioni. Ecco un breve riepilogo.

ESONERO – José Mourinho viene salutato da Roma e dalla Roma. Il tecnico portoghese, nella mattinata di oggi, è stato esonerato dalla famiglia Friedkin. Un fulmine al ciel sereno per l’ex allenatore dell’Inter che si sentiva sicuro sulla panchina della Lupa. Dopo una coppa Europea che nessuno potrà togliergli, il feeling tra la Roma e lo stesso Mourinho si stava man mano deteriorando. Una stagione partita allo sbando quella di quest’anno che certifica il livello di José Mourinho che – spesso – non riesce a essere più lo Special One.

ADDIO – Archiviata la trionfante era tra Porto e Inter dove ha vinto tutto ciò che si poteva vincere da allenatore, dall’avventura iniziata a Madrid, le cose non sono mai andate nel migliore dei modi. Nella capitale spagnola dopo tre anni e qualche vittoria nazionale, arriva la separazione dopo il titolo perso alle spalle del Barcellona. Archiviata l’avventura al Real Madrid, il 3 giugno 2013 fa ritorno al Chelsea per la seconda volta. Nella sua seconda parentesi a Londra, riesce sì a prendersi la Premier League per la terza volta in carriera, ma anche qui post-trofeo le cose non vanno nel migliore dei modi e nel dicembre del 2015 arriva la risoluzione consensuale.

STOP – Presi sei mesi di stop, Mourinho riparte sempre dall’Inghilterra sulla panchina del Manchester United. Nella stagione 2016/2017 vince prima la FA Cup, poi la Coppa di Lega e in primavera porta in bacheca la prima Europa League della storia dei Red Devils. Nel dicembre del 2018 arriva un altro esonero. Il Manchester United non naviga in acque tranquille e la società decide di fare un passo radicale partendo dalla panchina. Nel novembre dell’anno dopo arriva la chiamata del Tottenham perciò ecco il ritorno a Londra. Anche sulla panchina degli Spurs non va tutto bene: con una sola finale conquistata, nell’aprile del 2021 ecco il suo terzo esonero.

FUTURO – Adesso invece, l’esonero alla Roma che chiude il cerchio di un allenatore che lontano dai colori dell’Inter non è riuscito a portare risultati concreti e portando a casa solo contratti strappati. Chissà se un giorno, lontano, non tornerà su quella panchina che lo ha reso grande – e viceversa – magari riprendendosi tutto il tempo perso.