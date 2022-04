Inter, la fatal Bologna colpisce ancora come al primo anno di Conte

L’Inter che perde 2-1 col Bologna è un film già visto, che rimanda la memoria al primo anno di Conte. Due partite con diversi punti di contatto.

RICORDI AMARI – Il Bologna che batte 2-1 l’Inter è un insieme che dovrebbe far scattare qualcosa nella memoria. Di sicuro in quella dei tifosi nerazzurri. Anche perché parliamo di ricordi abbastanza freschi. Stagione 2019-2020, quella allungata a dismisura dal Covid e dal primo lockdown. I nerazzurri allora allenati da Conte incrociano il Bologna sempre di Mihajlovic. Una partita con diversi punti di contatto con quella di questa stagione 2021-2022. Purtroppo.

PARTITA GIÀ VISTA – Quella partita l’Inter la giocava in casa. Ma con gli stadi vuoti causa Covid la cosa era sostanzialmente ininfluente. Gli uomini di Conte stavano inseguendo la Juventus di Sarri. E serviva vincere visti alcuni passi falsi inattesi e dolorosi (vedi il famoso 3-3 col Sassuolo, protagonista Gagliardini). Il Bologna già salvo non aveva molto da chiedere al campionato. Ma la partita si rivelò una trappola. I nerazzurri vanno in vantaggio in fretta, controllano il gioco e hanno l’occasione di chiudere la partita con rigore ed esplusione. Lautaro Martinez però sbaglia. E l’Inter si spegne. Perdendo addirittura. Per 2-1. La partita che sarà per sempre legata al gol di Juwara. Un brutto passo falso in una partita apparentemente semplice. Che ha condizionato l’esito finale del campionato. Sicuramente a livello mentale.

DA BOLOGNA A BOLOGNA – I punti di contatto sono evidenti. In primis, otto giocatori di quel Bologna si sono visti anche in questo. Poi c’è l’andamento della gara. Non identico, certo. Ma che evidenzia gli stessi limiti mentali da parte dei giocatori. Una partita apparentemente semplice, seppur caricata di significato da tutto il contorno, coi rossoblù salvi e senza necessità di classifica, che sfugge di mano dopo essere stati in vantaggio. Quando sembrava ampiamente a portata. Potenzialmente condizionante per il campionato e il percorso nerazzurro. L’Inter ha ritrovato la fatal Bologna.