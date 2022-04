Bologna-Inter gara di peso, pressione psicologica alle stelle per i nerazzurri

Bologna-Inter è diventata una partita con un peso unico. La posta in gioco si è alzata settimana dopo settimana. I riflettori saranno tutti sul Dall’Ara.

GARA A PARTE – Ci sono gare in cui il peso psicologico va ben oltre i nomi in campo o sul tabellino. Bologna-Inter è una di queste. Lo è diventata, settimana dopo settimana. La gara più attesa, da tutti, da mesi. Si doveva giocare a gennaio, anzi forse non si doveva giocare e basta. Il destino l’ha messa in calendario proprio adesso. Quando manca pochissimo e Inter e Milan si scambiano il ruolo di favorita a ogni rete segnata. Gli uomini di Inzaghi si troveranno quindi a gestire una pressione unica.

PESANTE PER LA CLASSIFICA – Questa partita è nel mirino di tutti da quando è stata rinviata. Tanto che è diventata una strategia di Marotta, persino una colpa dell’Inter. Di sicuro il Bologna-Inter più discusso dell’era moderna. E quindi più atteso. In più vincendo i nerazzurri possono tornare primi in classifica. Una cosa che sembrava imponderabile solo due settimane fa. E avrebbe un peso unico adesso, con ancora la sbornia di Lazio-Milan non smaltita. E c’è pure un extra.

TUTTI I RIFLETTORI – Bologna-Inter si gioca da sola. Mercoledì, alle 20.15. Tutti la guarderanno. Il palco sarà solo e unicamente dedicato a questo spettacolo. I riflettori punteranno sugli incroci tra Hickey, Perisic, Soriano, Calhanoglu e compagnia. Vivisezionando ogni tocco, ogni contrasto. Quello che sembrava un innocuo incrocio di metà gennaio diventa la partita psicologicamente più pesante di sempre o quasi. E gli uomini di Inzaghi dovranno rispondere in campo.