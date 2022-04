Udinese-Inter, chi al posto di Calhanoglu? Chance per due (e un ritorno)

In vista di Udinese-Inter, Simone Inzaghi dovrà fare inevitabilmente a meno di Hakan Calhanoglu, diffidato contro il Bologna è stato ammonito e dunque salterà la prossima trasferta contro i friulani. Chi al suo posto?

A CENTROCAMPO – Udinese-Inter per rialzare la testa e provare a vincerle tutte da qui fino alla fine del campionato, sperando in un passo falso del Milan. Simone Inzaghi predica calma, ma in vista della difficile trasferta in Friuli dovrà rivedere alcune scelte soprattutto dopo la squalifica di Hakan Calhanoglu, ammonito contro il Bologna. L’indiziato numero uno per prendere il posto del turco è Roberto Gagliardini, entrato anche ieri all’81’. L’italiano ha caratteristiche sicuramente diverse da Calhanoglu. Ciò nonostante, Inzaghi potrebbe sfruttare i suoi centimetri e soprattutto i suoi inserimenti all’interno dell’area avversaria. L’alternativa è Matìas Vecino, il centrocampista sin qui meno utilizzato da mister Inzaghi in questa stagione (solo 433 minuti in campionato). In alternativa, la carta a sorpresa potrebbe essere Arturo Vidal. Il cileno sembrerebbe aver smaltito il problema fisico e domenica tornerà dunque a disposizione della squadra. Da capire se partirà subito da titolare o sarà una carta da giocarsi a partita in corso.