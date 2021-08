Inter, la corsia di sinistra funziona già. Perisic al top, Dimarco pronto

L’Inter di Inzaghi è partita al meglio in Serie A, con una rotonda vittoria sul Genoa. Tra le note più liete la catena di sinistra nerazzurra: Perisic già al top, Dimarco pronto a scalare le gerarchie

FUNZIONA – L’Inter è partita alla grande in Serie A, con una netta vittoria per 4-0 ai danni del Genoa. Tra i protagonisti del successo nerazzurro nella prima uscita ufficiale c’è certamente Ivan Perisic. Il croato ha fornito una prestazione maiuscola: 69′ minuti fatti di corsa, ripiegamenti difensivi e, soprattutto, sortite offensive sulla corsia di sinistra culminate con un gol ed un assist annullati per pochi centimetri di fuorigioco. Il croato ha subito messo le cose in chiaro: è ancora lui il padrone della corsia sinistra nerazzurra. Ma anche Federico Dimarco ha avuto un impatto positivo nel match.

IMPATTO – Con un Perisic così Dimarco parte inevitabilmente dietro nelle gerarchie di Inzaghi. L’esterno, reduce da un’ottima stagione all’Hellas Verona, quando chiamato in causa riesce sempre a farsi trovare pronto: nessun acuto contro il Genoa ma la strada intrapresa è quella giusta. Inzaghi sa di avere una valida alternativa al croato e può ritenersi soddisfatto: la corsia di sinistra dell’Inter funziona e può contare su due calciatori di sicuro rendimento.