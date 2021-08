Inter, quanti acquisti dalla Lazio nella storia. Il bilancio è positivo?

L’Inter è molto vicina a chiudere per portare Joaquin Correa dalla Lazio a Milano. I nerazzurri hanno spesso pescato dalla bottega biancoceleste con tanti acquisti top ma anche qualche flop. Ecco le principali trattative sull’asse Milano-Roma nella storia.

INTER, QUANTI ATTACCANTI BIANCOCELESTI

ATTACCANTI TOP – Correa è destinato a vestire la maglia dell’Inter in queste ore (vedi articolo). Il giocatore è atteso a Milano per sostenere le visite mediche di routine ed è essere già a disposizione venerdì contro il Verona. L’argentino però è solo l’ultimo dei tanti nomi che sono arrivati all’Inter dalla Lazio. Il primo a completare questo tragitto fu nel 1996 Aron Winter. Ma i cambi di casacca da Lazio a Inter in questi ultimi venti anni sono stati tanti, soprattutto in attacco. Christian Vieri ed Hernan Crespo sono due dei nomi più grandi che hanno seguito le orme di Winter. Tanti i gol a Milano e un aiuto a riportare l’Inter a vincere dopo anni difficili. Un altro nome è quello di Goran Pandev praticamente mandato via dalla Lazio con l’Inter di Mourinho che lo accolse nel mercato invernale facendolo diventare un punto fermo dell’Inter del triplete.

ATTACCANTI FLOP – L’ultimo per ordine di tempo è Keita Balde con il senegalese che non riuscì a convincere a Milano con i nerazzurri che lo lasciarono andare dopo una sola stagione. Indimenticabile la sua prestazione di luci e ombre contro l’Empoli all’ultima giornata di campionato quando sbloccò la gara con un super gol per poi lasciare l’Inter in 10 per doppio giallo. Senza dimenticarsi ovviamente di Mauro Zarate che arrivò in prestito all’Inter nel 2011 giocando una stagione da 22 presenze con soli 2 gol segnati per poi fare ritorno alla Lazio.

INTER-LAZIO, NON SOLO ATTACCANTI

CENTROCAMPISTI – Ma l’Inter ha piazzato anche molti colpi a centrocampo dalla Lazio. Il nome che ha scritto la storia dei nerazzurri è quello di Dejan Stankovic. Il centrocampista serbo è arrivato all’Inter dopo 6 anni alla Lazio per poi vincere tutto con la maglia della beneamata. Altri nomi a centrocampo sono quelli meno fortunati di Hernanes e anche Antonio Candreva, in un certo senso. Il brasiliano dopo le ottime prestazioni nella Capitale non ha lasciato il segno all’Inter mentre l’esterno è finito al centro di molte critiche nonostante qualche buona prestazione a Milano.

DIFENSORI LEADER – Non solo attaccanti e centrocampisti però sono arrivati all’Inter dalla Lazio. Tutt’ora in squadra (nonché leader) c’è Stefan de Vrij arrivato a parametro zero nel 2018 mentre ancor prima di lui Sinisa Mihajlović cambiò casacca giocando due stagioni a Milano per poi diventare vice di Roberto Mancini gli anni successivi.

Riuscirà Correa a inserirsi nella lista dei top acquisti dalla Lazio o sarà un’altra delusione?