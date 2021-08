Correa-Inter, parti vicinissime. Atteso in giornata il via libera: le ultime – Sky

Joaquin Correa è sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter. Da Fabrizio Romano, su “Sky Sport”, arrivano gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa

VIA LIBERA – Joaquin Correa è sempre più vicino all’Inter. Mancano gli ultimi dettagli e l’argentino potrà considerarsi un nuovo giocatore nerazzurro. Da Fabrizio Romano, su “Sky Sport”, arrivano gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa: «Ci siamo per Correa all’Inter. I nerazzurri stanno chiudendo l’operazione: già oggi è atteso il via libera definitivo con le carte definite tra Lazio ed Inter. Operazione in prestito con obbligo di riscatto con l’argentino che voleva e vuole solo i nerazzurri. Non ha mai preso in considerazione altre opzioni. L’affare è impostato sulla base di prestito con obbligo fissato a 30 milioni. Mancano gli ultimi dettagli, ma tra poco Correa sarà un nuovo giocatore alla corte di Simone Inzaghi».