Dumfries: «Inter grande club, sono emozionato. San Siro impressionante»

L’Inter ha preso in questa sessione di mercato Denzel Dumfries per rimpiazzare Hakimi (vedi articolo). Il talento olandese ha già assaggiato il prato di San Siro avendo giocato qualche scampolo di partita contro il Genoa sabato scorso. Adesso Dumfries lavora per la titolarità e intanto risponde alle domande dei tifosi.

Come mai hai scelto l’Inter?

Inter è un grande club con una grande storia. La scelta di scegliere l’Inter è stata molto semplice.

Cibo italiano preferito?

Penso la pizza, mi piace molto come la pasta ma la pizza margherita è la mia preferita.

Come ti sei sentito quando i tifosi ti applaudivano e stavi per entrare in campo?

Un momento molto speciale. Entrare in campo è stato bello e sentire i tifosi applaudirmi ancora di più. E’ stato un momento bellissimo.

Chi è il compagno più simpatico nello spogliatoio?

Sono qui da solo una settimana ma Alex Cordaz è molto simpatico e anche Barella, visto che canta sempre negli spogliatoi, fa sempre molto rumore e per me in questa prima settimana sono loro due i più simpatici.

Come mai hai scelto il numero 2?

Ho sempre indossato il numero 2, anche in Olanda. E’ stato facile sceglierlo per me?

Che emozioni hai provato alla prima a San Siro?

E’ stato molto bello giocare li per la prima volta. Un grande stadio e una grande atmosfera, veramente grande che mi ha impressionato molto.

Sei emozionato di vestire i colori nerazzurri?

Sono emozionato nell’indossare questa maglia. E’ un onore vestire la maglia dell’Inter perché ha tanta storia e molti grandi giocatori l’hanno indossata.

Qual è il giocatore di tutti i tempi dell’Inter preferito da Dumfries?

Per me Wesley Sneijder, anche perché è olandese e ha vinto la Champions League facendo grandi cose a Milano. Per me uno dei migliori.

Quale pensi sia la tua qualità migliore?

Corro molto e faccio tanti metri in campo per la squadra ed è quello che mi piace.

Qual è il tuo film preferito di Denzel Washington?

Il mio film preferito di Denzel Washington è ‘The Equalizer’, l’ho visto tante volte e mi piace molto.

Grazie delle domande, ci vediamo presto e forza Inter.

FONTE – Inter