Inter, in arrivo il primo stress-test per Inzaghi: 7 gare in 20 giorni

L’Inter di Inzaghi è attesa da un tour de force non indifferente: la squadra di Inzaghi, infatti, scenderà in campo per ben 7 volte nei prossimi 20 giorni. Sarà fondamentale l’apporto di tutta la rosa

TOUR DE FORCE – La stagione dell’Inter, dopo una settimana di sosta per gli impegni delle Nazionali, sta per ripartire. E per i nerazzurri è in arrivo un vero e proprio tour-de-force: la squadra di Inzaghi, infatti, è attesa da ben 7 gare nello spazio di 20 giorni. Si comincia domenica, alle 12:30, con i nerazzurri ospiti della Sampdoria. Mercoledì 15 la prima gara di Champions League: ospite a San Siro il Real Madrid di Ancelotti. Domenica 18 è il turno di Inter-Bologna. Poi la trasferta contro la Fiorentina, la sfida all‘Atalanta di Gasperini ed il match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. A chiudere il periodo infuocato la sfida contro il Sassuolo del 2 ottobre.

CONTRIBUTO – Si tratta del primo stress-test per l’Inter di Inzaghi, che dovrà attingere da tutta la rosa per trovare continuità e non steccare gli impegni così riavvicinati. Il mercato estivo ha portato in dote al tecnico una rosa profonda a cui può attingere senza perdere qualità nell’11 di partenza. Da questo primo periodo complicato si potrà capire molto dalle ambizioni dell’Inter in questa stagione.