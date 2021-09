Calhanoglu in ombra contro il Verona. Riscatto in Sampdoria-Inter?

Hakan Calhanoglu è reduce da prestazioni non brillantissime sia con la maglia dell’Inter che con la maglia della Turchia. In arrivo il riscatto in Sampdoria-Inter?

RIPARTIRE – L’esperienza di Calhanoglu con la maglia dell’Inter è partita come meglio non si poteva sperare. Contro il Genoa, infatti, all’esordio il Serie A, il turco ha giocato una partita di altissimo livello, siglando un gol e fornendo un assist. Una prestazione maiuscola a cui, però, non ne è seguita una dello stesso livello: nella vittoriosa trasferta di Verona, Calhanoglu non ha brillato, ben contenuto dai centrocampisti scaligeri e quasi mai in grado di impensierire il portiere gialloblù. La sfida contro la Sampdoria è il match giusto per ripartire al meglio.

OCCASIONE – In Sampdoria-Inter, quasi certamente, Calhanoglu partirà dal 1′ al fianco di Brozovic e Barella. Il turco dovrà dimostrare, nel corso della sua esperienza all’Inter, di saper “metabolizzare” una partita storta per ripartire al meglio in quella successiva. La parola continuità è la chiave: quella stessa continuità che, per svariati motivi, non ha mai dimostrato a pieno nel corso della sua esperienza al Milan. Toccherà al turco, e ad Inzaghi, saper superare questo limite.