FOTO – Sampdoria-Inter, nerazzurri al lavoro: Sanchez e Sensi in gruppo

AL LAVORO – Sampdoria-Inter è la sfida che aprirà la domenica di Serie A. La squadra nerazzurra, agli ordini di Inzaghi, continua il suo lavoro di preparazione verso la sfida. In gruppo si rivede Alexis Sanchez, fermo da lungo tempo per un infortunio. Presente anche Stefano Sensi, costretto a lasciare il ritiro della Nazionale di Mancini per un piccolo problema muscolare. Di seguito le immagini dell’allenamento odierno

L’Inter, al “Marassi”, proverà a proseguire la brillante marcia iniziata in campionato, in attesa della sfida di Champions League contro il Real Madrid in programma mercoledì.