Inter, Dumfries aiuta Bellanova! L’italiano pronto a sfruttare la chance

Manca poco alla ripresa degli allenamenti, in programma venerdì per la squadra di Simone Inzaghi. L’Inter avrà diversi assenti, tra cui Denzel Dumfries qualificato con l’Olanda agli ottavi di finale dei Mondiali. Chance da sfruttare per Bellanova.

CHANCE – La ripresa degli allenamenti per l’Inter è imminente (vedi articolo). L’allenatore Simone Inzaghi e il suo staff hanno deciso di ricominciare a partire da venerdì. La partenza per il ritiro in quel di Malta avverrà il 4 dicembre. La prossima settimana sono in programma due amichevoli: la prima contro Gzira United, la seconda con il Red Bull Salisburgo. I giocatori assenti in queste sessioni di allenamenti sono diversi: a partire da André Onana fino a Denzel Dumfries, appena qualificato con l’Olanda agli ottavi di finale dei Mondiali. Il prolungamento dell’esperienza dell’esterno destro permetterà ad un altro di avere maggiore spazio: Raoul Bellanova.

Inter, Bellanova e l’allenamento

MIGLIORAMENTI – Raoul Bellanova ha totalizzato fino ad ora solamente 209 minuti, partecipando a 9 partite in Serie A e a 2 in Champions League. Le sensazioni positive ci sono, le sue caratteristiche sembrano essere utili per il 3-5-2 di Inzaghi. Grande intraprendenza, velocità da invidiare e buone capacità nell’uno contro uno. Bellanova ha spesso dimostrato di saper sostituire egregiamente Dumfries, soprattutto in Europa contro Bayern Monaco e Barcellona, dove ha sicuramente ben figurato. L’allenatore piacentino avrà la possibilità di lavorare molto sull’esterno italiano, che deve migliorare nella fase difensiva. Nelle 2 partite amichevoli di Malta Bellanova avrà un maggiore minutaggio e dovrà sfruttarlo al massimo per poter insidiare la titolarità del suo compagno di squadra Dumfries.