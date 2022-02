Inter, due immagini attestano il momento critico: Perisic e Lautaro Martinez

L’Inter è in grande difficoltà di risultati. I nerazzurri ieri hanno perso 2-0 contro il Sassuolo, disputando la peggior partita della stagione. Due immagini fotografano lo stato attuale: Perisic e Lautaro Martinez

DUE IMMAGINI INTER − Solo cinque punti in altrettante partite, un solo punto nelle ultime due uscite di campionato e due sconfitte consecutive tra Serie A e Champions League. È questo il bilancio Inter delle ultime settimane. I nerazzurri stanno attraversando l’unico e vero momento critico della propria stagione. La squadra è stanca, a tratti in affanno sia mentalmente che fisicamente e con evidenti difficoltà sia in zona offensiva che difensiva. La partita di ieri col Sassuolo ha fatto emergere tutte queste criticità e in particolare sono state due le immagini che documentano l’attuale stato dell’Inter. Ivan Perisic che non segue Gianluca Scamacca alzando solamente il braccio per chiedere fuorigioco e il clamoroso errore a due centimetri dalla porta di Lautaro Martinez. Due fotogrammi che rappresentano da un lato la stanchezza della squadra e dall’altro il momento assolutamente no.

AFFANNO INTER − La squadra è nettamente sulle gambe. L’immagine di ieri con protagonista Perisic ne è l’esempio più lampante. I troppi impegni duri e ravvicinati e le poche rotazioni per determinati interpreti (il croato in primis) hanno sfiancato gli uomini di Inzaghi. Ed è proprio Perisic il simbolo di questa fatica nerazzurra. Colui che ha corso per tre, solcando e percorrendo chilometri e chilometri di fascia. Stanchezza fisica che ovviamente si ripercuote anche dal punto di vista mentale e il braccio alzato a chiedere fuorigioco descrive perfettamente la condizione dei nerazzurri.

INTER, TUTTO MALE − All’immagine della stanchezza di Perisic si contrappone quella di Lautaro Martinez. Il clamoroso errore sotto porta del Toro rappresenta il momento da dimenticare dell’Inter. Al momento, gira tutto storto e nonostante la forza dei nervi, i nerazzurri fanno una grandissima fatica a concretizzare in gol le tante occasioni create. Sia con il Milan che con il Liverpool e ieri col Sassuolo, all’Inter è mancata sia la fortuna che la caparbietà per ammazzare le partite. Dunque, una doppia immagine assolutamente da cancellare a partire da venerdì prossimo contro il Genoa in trasferta.