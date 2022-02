Pardo: «Inter, ieri peggior gara dell’anno. Lautaro Martinez e Sanchez…»

Pierluigi Pardo, in collegamento su Tutti Convocati, ha commentato la gara persa dall’Inter ieri contro il Sassuolo. Poi si è concentrato anche sulla prestazione di Lautaro Martinez e Sanchez

MOMENTO COMPLICATO − Pardo commenta lo stato attuale nerazzurro: «Lautaro Martinez è in grande difficoltà ma non soltanto lui, anche Alexis Sanchez ieri non bene. La verità è questa: se l’Inter è quella di novembre non ce ne per nessuno ma lo dicevo anche prima dei risultati negativi. Ieri è stata la peggior prestazione dell’anno al di la dei meriti del Sassuolo, che rispetto agli anni scorsi ha numeri più inferiori ma ha vinto contro Inter, Milan e Juventus. Tecnicamente è una squadra molto dotata, al momento il Sassuolo è il premio della critica. Per i nerazzurri, il momento è complicato, c’è da capire se c’è un tema di condizione fisica che francamente non avrei mai pensato».