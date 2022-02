Brozovic, il matrimonio con l’Inter continua: quando sarà reso ufficiale?

Come riporta un paio di minuti fa (vedi articolo), Brozovic ha trovato l’accordo con l’Inter. Bisogna invece aspettare ancora un po’ per l’ufficializzazione definitiva. Cosa manca?

ANNUNCIO A QUANDO? − Il matrimonio tra l’Inter e Marcelo Brozovic continuerà ancora per altri quattro anni. Su questo non c’è più nessun dubbio. La dirigenza nerazzurra e il centrocampista croato hanno finalmente raggiunto l’accordo con allungamento del contratto fino al 30 giugno 2026. Come riporta, invece, Fabrizio Romano di Sky Sport, occorre aspettare ancora un po’ per l’ufficializzazione. Come successo per i prolungamenti di Lautaro Martinez e Nicolò Barella, c’è attesa per completare la dichiarazione ufficiale e le ultime pratiche burocratiche. Presumibilmente, il tutto potrà avvenire entro fine settimana.