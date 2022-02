Inter, dal Liverpool al Sassuolo serve mantenere la pericolosità sulle fasce

L’Inter col Sassuolo deve sfruttare un punto di forza visto col Liverpool. Parliamo del gioco sulle fasce, con Dumfries e Perisic sugli scudi.

MANTENERE IL PUNTO – L’Inter nelle ultime partite ha faticato. E i risultati non sono stati proprio i migliori. Ma c’è una cosa che ha funzionato davvero bene: il gioco sulle fasce. Col Liverpool Dumfries e Perisic hanno offerto una prova grandiosa. In entrambe le fasi. Ripetersi col Sassuolo sarebbe il miglior modo di affrontare il ritorno in Serie A.

PROVA DI ALTO LIVELLO – Il Liverpool sulle fasce è una delle squadre più pericolose del mondo. Terzini e ali sono giocatori di fisicità e grande qualità, inserite in un contesto perfetto per esaltarli. L’Inter non solo ha assorbito l’urto, ma ha contrattaccato. Trovando proprio sugli esterni la massima pericolosità offensiva. Una dimostrazione di forza, di alto livello. Che va mantenuta e portata avanti.

RIPETERSI – Il Sassuolo è una squadra che sfrutta molto gli esterni. Con qualità, ma non al livello del Liverpool. Soprattutto, con più di qualche problema in fase difensiva. Se attaccati soffrono. Perisic e Dumfries nelle ultime partite hanno tracciato una strada. Bisogna continuare così.