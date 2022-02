Inter-Sassuolo, con Brozovic out possibile cambio modulo senza regista?

L’Inter, perso il primo round contro il Sassuolo, è già pronta a tornare in campo. Domenica infatti a San Siro arriva il Sassuolo di Dionisi e Simone Inzaghi dovrà risolvere un problema non da poco: la squalifica di Marcelo Brozovic. Una cosa già successa in stagione ma con scarsi risultati (vedi articolo).

SOLUZIONE – L’Inter non fa in tempo a chiudere una partita che subito ce n’è un’altra pronta da giocare. Dopo il Liverpool a San Siro arriva il Sassuolo dei giovanissimi di Dionisi che hanno tutta la voglia di impressionare. In stagione già hanno fatto bene contro le big del campionato e dunque sono un cliente scomodo da affrontare. Inzaghi, per questa partita, dovrà poi risolvere un altro problema: l’assenza di Brozovic. Il croato infatti è squalificato complice il giallo preso a Napoli (il quinto) e dunque il tecnico dovrà inventarsi qualcosa. In stagione è già successo che Brozovic non ci fosse o comunque uscisse dal campo anticipatamente e i risultati sono stati scarsi (vedi articolo). Senza di lui l’Inter non gira dunque è ipotizzabile un cambio modulo da parte di Inzaghi? Alla fine non si tratterebbe di stravolgere lo scacchiere, ma solamente di alzare Calhanoglu più avanti trasformando il 3-5-2 in un 3-4-1-2. A centrocampo, data la prova maiuscola in Champions League, potrebbe giocare di nuovo Arturo Vidal al fianco di Barella (squalificato in Europa) ma non è da escludere anche la titolarità di Gagliardini (da capire se Vecino sarà della partita). Sarebbe fattibile questo cambio?