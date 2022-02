Inter, col Sassuolo chi al posto di Brozovic? Inzaghi deve scegliere

Inter-Sassuolo si apre con un dubbio forzato. Chi giocherà al posto di Brozovic? Inzaghi ha varie opzioni, e la scelta sarà importante.

ASSENZA FORZATA – Brozovic col Sassuolo sarà assente. Forzatamente, per squalifica. Il croato non ha un alter ego in rosa. E infatti in condizioni normali gioca sempre. E questo apre alla solita questione: chi lo sostituirà? Inzaghi ha fatto delle prove in stagione, senza però trovare risposte definitive.

PROVE PRECEDENTI – La vera occasione per farsi un’idea il tecnico l’ha avuta in Coppa Italia. Per Inter-Empoli infatti Brozovic era squalificato. E Inzaghi li ha provati praticamente tutti. Il tecnico ha fatto partire come vertice basso Vecino, per poi avviare una girandola. Risposte? Poche e confuse. In altre, rare, occasioni in Serie A in cui il numero 77 è uscito in anticipo in sua vece hanno giocato Calhanoglu e Barella. Ed è probabile che la scelta per il Sassuolo cadrà su uno di loro due.

PROBLEMA DA RISOLVERE – La sostituzione di Brozovic non è banale. Il croato è il regista e primo motore della manovra. Sostituirlo è una grossa responsabilità. Serve comprensione tattica, qualità, personalità. E Inzaghi deve calcolare anche cosa perde a spostare i giocatori dal loro ruolo consueto. La partita col Sassuolo inizia con un primo grande punto interrogativo. Trovare la giusta risposta sarebbe un punto di partenza fondamentale.