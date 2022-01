In Inter-Venezia senza Brozovic Inzaghi ha scelto Calhanoglu in regia

I minuti finali di Inter-Venezia si sono giocati senza Brozovic. Inzaghi stavolta ha scelto di puntare su Calhanoglu per fare le sue veci.

VICE BROZOVIC – La questione regista basso in casa Inter è ancora aperta. In Coppa Italia Inzaghi ha fatto i suoi esperimenti. Un passaggio necessario visto che Brozovic è diffidato ed è meglio farsi trovare pronti. Il croato col Venezia ha ripreso come ovvio il suo ruolo al centro del gioco. Ma nel finale il tecnico lo ha sostituito. Riaprendo quel file.

CAMBIO DI SCELTA – Brozovic è uscito al minuto 82. Il suo sostituto è stato Vecino, che però al contrario di quanto successo con l’Empoli non è andato a fare il regista basso. L’uruguaiano ha coperto il suo consueto ruolo di interno, sulla destra. Chi ha scelto quindi Inzaghi per coprire il vuoto in regia? Calhanoglu, che si è abbassato e si è occupato di dare avvio alla manovra. Il turco, in generale, ha chiuso come primo per palloni toccati, passaggi realizzati sulla trequarti, passaggi realizzati in avanti, passaggi chiave, occasioni da gol e km percorsi. E proprio insieme a Vecino ha avuto il merito di dare l’avvio all’azione del 2-1.

La scelta non è stata banale visto il momento della partita. L’Inter infatti era ancora sull’1-1. Quindi serviva non solo qualcuno che imbastisse l’ultimo assalto, ma anche mantenere l’attenzione tattica per non finire beffati proprio negli ultimi minuti. Per di più anche Barella era già stato sostituito, al minuto 72. Calhanoglu quindi, pur per poco tempo effettivo, ha preso in mano un compito di responsabilità. Fornendo una prova incoraggiante.